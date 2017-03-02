02.03.2017 10:44:52

Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde Cüneyt A. idaresindeki 63 AJ 059 plakalı ambulans hastaneden dönerken otogar kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 63 KP 366 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Şerif Duz ile Hacı Duz yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolunda bir süre aksayan trafik araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Ambulansın aldığı hastayı Siverek Devlet Hastanesine bırakıp istasyona döndüğü sırada kazaya karıştığı bildirildi.