19.07.2017 10:39:20

Ambargocu ülkelerden Katar açıklaması!

Suudi Arabistan yönetimi, Katar'a sundukları bütün talepler yerine getirilinceye kadar dört ülke olarak ambargoya devam edeceklerini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda toplandı.

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Doha yönetimi, sunulan taleplerin tamamını yerine getirinceye kadar Katar'a ambargo başlatan dört ülkenin uygulamaları sürecek" dedi.

MESCİD-İ AKSA AÇIKLAMASI

Avvad ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının bakanlar kurulu tarafından kınandığını ve bundan derin endişe duyulduğunu söyledi.

Aksa'nın kapatılmasının dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırttığını ifade eden Avvad, uluslararası topluma İsrail'in bu tür uygulamalarına karşı sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.