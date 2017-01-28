28.01.2017 17:49:44

Amatör maçta ilginç olay

Tokat Amatör 1. Ligi'nde Niksar Belediyespor ile Erbaa Güreş İhtisas takımları arasında oynanan maçın 35. dakikasında üzerine forma atılan hakem maçı tatil etti.

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Tokat Amatör 1. Ligi'nde Niksar Belediyespor ile Erbaa Güreş İhtisas takımları arasında oynanan maçın 35. dakikasında üzerine forma atılan hakem maçı tatil etti.Edinilen bilgiye göre; Tokat Amatör 1. Lig mücadelesinde lider Niksar Belediyespor ile Erbaa Güreş İhtisas'ın mücadelesi ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, 35. dakikada Niksar Belediyesporlu futbolcu Fıratcan Koçboğa bir pozisyonda hakeme itiraz etti. İtirazları gerekçesiyle sarı kart gören oyuncu itirazlarını sürdürünce karşılaşmanın hakemi Hasan Eraslan tarafından ikinci sarı kart gösterilerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Sinirlenen futbolcu formasını hakeme doğru fırlatınca karşılaşmanın hakemi Hasan Eraslan, maçı tatil ettiğini açıkladı. Fırlatılan formanın yüzüne geldiği ileri sürülen maçın hakemi basına demeç vermesi yasak olduğunu belirterek konu ile ilgili açıklama yapmadı.Yoğun itirazların yaşandığı olayda Niksar Belediyespor Antrenörü Gökmen Yıldırım ve oyuncular hakeme maçı tatil etme nedenini sorduklarında, karşılaşmanın hakemi Eraslan'ın "psikolojisinin bozulduğu" gerekçesiyle kendilerine maçı tatil ettiğini söylediği iddia edildi.Antrenör Yıldırım oyuncusunun yaptığı hareketin savunacak bir yanı olmadığını da belirterek, "Oyuncumuz hata yapmadı demiyoruz tabii ki hatalıdır ama bu sebepten maçın tatil edilmesine bir anlam veremiyoruz. Sahada çirkin tezahürat yoktu, iki takım oyuncuları arasında kavga gürültü yoktu, hakeme karşı kimsenin yanlış bir durumu yoktu, gayet sakin bir ortam ve centilmence geçen bir mücadele idi ama maç tatil edildi. Yapılan hareketten dolayı maçın tatil edilmesine anlam veremiyoruz" dedi.