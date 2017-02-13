13.02.2017 10:46:49

Amatör liglerde transfer dönemi 17 Şubat'ta sona eriyor

Türkiye Futbol Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre amatör liglerde transfer dönemi 17 Şubat 2017 tarihi itibarıyla sona ereceği açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre amatör liglerde transfer dönemi 17 Şubat 2017 tarihi itibarıyla sona ereceği açıklandı.Nevşehir Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca yaptığı açıklamada 2016-2017 futbol sezonun transfer döneminin 17 Şubat 2017 tarihinde sonra ereceğini açıkladı. TFF İl temsilcisi Tolga Karaca yaptığı açıklamada, "2016-2017 futbol sezonu hali hazırda devam eden 1.amatör lig ve Mart ayı içerisinde başlayacak olan 2.amatör lig mücadele edecek olan takımlarımız için transfer dönemi 17 Şubat tarihi itibarıyla sona erecek. Transfer yapacak olan takımlarımızın son günü beklemeden Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına transfer evraklarıyla birlikte başvurmaları gerekiyor. Tüm kulüplerimize bu konuda hassasiyet göstermeye davet ediyoruz" dedi.