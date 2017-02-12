12.02.2017 19:51:15

Amatör ligde saha karıştı

Şanlıurfa Süper Amatör Lig'de karşı karşıya gelen Siverek Belediyespor-Viranşehirspor maçının son dakikasında gelen kırmızı kartın ardından saha karış

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Şanlıurfa Süper Amatör Lig'de karşı karşıya gelen Siverek Belediyespor-Viranşehirspor maçının son dakikasında gelen kırmızı kartın ardından saha karıştı.Siverek Firkan Tüysüz Stadyumu'nda saat 15.00'de gergin başlayan maçın 25. dakikasında Siverek Belediyesporlu Veysel Kalkan takımı 1-0 öne geçirdi. Sık sık tartışmaların yaşandığı maçın 90+3. dakikasında, hakem, ceza alanı içinde düşen Siverek Belediyespor kaptanı Salih Kartal'ı aldatmaya yönelik hareket ettiği gerekçesiyle 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan attı.Kırmızı kartın ardından futbolcular ve hakem arasında tartışma başladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından rakip takımları futbolcuları ve yöneticilerin sözlü tartışmalarını polis ayırmaya çalıştı. Sahaya atlayan bazı taraftarlar polis tarafından engellenerek gözaltına alındı. Sahaya giren çevik kuvvet ekipleri taraftarları sahadan çıkararak olayların büyümesini önledi. Maç sonrası stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Siverek Belediyesporlu yöneticiler taraftarları olaysız dağılmaları konusunda ikna etmeye çalıştı.Viranşehirspor takımı yoğun güvenlik önlemleri altında stattan çıkarıldı.(Cuma Sarı / İHA)