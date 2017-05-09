10.05.2017 10:01:53

Amatör korodan profesyonel konser

Konak Belediyesi'nin Güzelyalı Kültür Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği korolarından biri olan 'Zeki Müren Grubu' verdiği 'Fasl-ı Bahar Konseri' ile kulakların pasını sildi. Şef Ozan Ünal yönetiminde sahne alan koristler birbirinden değerli eserleri profesyonelleri aratmayacak güzellikte seslendirdi. Dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Zeki Müren Grubu, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

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Konak Belediyesi'nin Güzelyalı Kültür Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği korolarından biri olan 'Zeki Müren Grubu' verdiği 'Fasl-ı Bahar Konseri' ile kulakların pasını sildi. Şef Ozan Ünal yönetiminde sahne alan koristler birbirinden değerli eserleri profesyonelleri aratmayacak güzellikte seslendirdi. Dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Zeki Müren Grubu, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.Müziğe sevdalı isimlere kucak açan Konak Belediyesi, bir anlamlı etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en önemli müzik değerlerinden, 'Sanat Güneşi' olarak anılan merhum sanatçı Zeki Müren'in adını taşıyan Zeki Müren Türk Sanat Müziği Grubu, Konak Belediyesi'nin destekleriyle beş ay süren çalışmalarını muhteşem bir konserle taçlandırdı. Girişlerin ücretsiz olduğu Güzelyalı Kültür Merkezi'ndeki konsere sanatsever İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Gecenin sunumunu ise koro üyelerinden Zuhal Koçar üstlendiği konserde Hicaz, Hüzzam ve Nihavent makamlarından eserler seslendirildi. Saz heyeti de peşrevleriyle büyük alkış aldı. Bir Zeki Müren şarkısı olan 'Aldattın Beni Seviyorum Diye' şarkısıyla başlayan konserde 'Hiçbir Şeyde Gözüm Yok', 'Ada Sahillerinde', 'Dün Gece Mehtaba Dalıp', 'Ömrümüzün Son Demi', 'Bu Ne Sevgi Ah Bu Ne Izdırap' gibi Türk Sanat Müziği'nin hafızalarda yer ettiği şarkılar başarılıyla icra edildi.Müzik ziyafeti yaşandıProfesyonel sanatçıları aratmayan amatör solist ve koristler, saz heyeti dinleyenlerden tam not aldı. İzleyicilerin de şarkılara zaman zaman eşlik ettiği konser, 'Memleketim' şarkısıyla son buldu. Şef Ozan Ünal, Konak Belediyesi'nin Güzelyalı Kültür Merkezi'nde beş aydır çalıştıklarını belirterek "Konak Belediyesi'nin bize sunduğu imkanlar için teşekkür ediyoruz. Amatör ruhla koroya katılan kursiyerlerimiz profesyonel bir disiplinle çalışıyor. Tüm ekibimi tebrik ediyorum" diye konuştu. Konser sonunda tüm koro üyeleri dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.