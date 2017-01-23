23.01.2017 17:07:23

Amatör futbolda Malatyaspor ilk yenilgisini aldı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 8. hafta mücadeleleri büyük bir heyecana sahne oldu.

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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 8. hafta mücadeleleri büyük bir heyecana sahne oldu.Bu sezon kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk yarışı veren Malatyaspor, ilk yenilgisini Battalgazi Belediyespor karşısında aldı. Malatyagücü ile Doğaşehir arasındaki müsabaka ise Malatyagücü takımı 1-0 öndeyken tatil edildi.Ligin 8.haftasında oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:A Grubu1966 Malatya Gençlikspor 9 - 1 Kaldırımgücü, 1932 Malatyagücü 1-0 Doğanşehir Belediyespor (Y.K), Orduzuspor 2-1 Adafı Kartalspor, Battalgazi Belediyespor 3-1 MalatyasporB Grubu44 Malatyaspor 1-3 Arguvan Belediyespor, Hekimhan Belediyesi 4-0 Telekomspor, Ataköyspor 4-0 Akçadağspor, Malatya Demir 3-3 Sanayispor