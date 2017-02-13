13.02.2017 12:04:43

Amasyalı 5 kadın sporcu, Siirt'e gönüllü transfer oldu

Amasya Kadınlar Futbol Takımı'nda oynayan 5 arkadaş, kadın futbol takımının bulunduğunu öğrendikleri Siirt'e gönüllü olarak transfer oldu.

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Amasya Kadınlar Futbol Takımı'nda oynayan 5 arkadaş, kadın futbol takımının bulunduğunu öğrendikleri Siirt'e gönüllü olarak transfer oldu.Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda (BESYO) okuyan ve Amasya Kadınlar Futbol Takımı'nda forma giyen Sevgi Arslan, Siirt'te bir kadın futbol takımının bulunduğunu öğrenince kente geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 8. Grupta mücadele eden Siirt Hasbey Kadınlar Futbol Takımı ile iletişime geçen Arslan, takımda gönüllü olarak oynamak istediğini belirterek sözleşme imzaladı. Arkadaşlarının buraya geldiğini öğrenen Amasya Kadınlar Futbol Takımı sporcusu Besna, Ceren, Berna ve Fatma da bu takımın gönüllü sporcusu oldu. 5 arkadaş, imzalarını atarak antrenmanlarına başladı.Takımda sol açıkta oynayan Sevgi Arslan, futbolu sağlıklı bir yaşam için oynadığını belirterek, "Doğuda kızların futbola olan ilgileri beni cezbetti. Onlara bir nevi ablalık yapmak için buraya geldim. Doğuda küçük yaşta kızları evlendiriyorlar. Evlenmek istemeyenler futbol oynayabilirler" dedi.Futbola olan merakının 7 yıl önce hocasının tavsiyesiyle başladığını ve şimdi ise tamamen bir tutkuya dönüştüğünü aktaran Ceren Çam, Siirt'e transfer olmasının arkadaşı Sevgi'nin ısrarı üzerine gerçekleştiğini söyledi. Çam, "Doğudaki kızlar futbolu önemsiyor. Bayanların futbolda geldiği nokta bellidir" diye konuştu.Siirt Kadınlar Futbol Takımı Antrenörü Zeki Eren ise, "2010 yılında 15 kızla kurduğumuz Kadınlar Futbol Takımı'nı, 6-7 yılda 350-400 lisanslı kıza ulaştırdık. Bunlardan 69 kızımızı Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine kazandırdık. 8'i de beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Bölgede bayan futbolu aileler tarafından abartılı bulunmasına rağmen güzel yürütülüyor. Aileler kızlarını futbola gönderiyor, kızların da ilgisi artıyor. Desteklerinden dolayı Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay'a teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.Eren, Amasya'dan kendilerine transfer olan 5 sporcunun ücret talep etmediğini de kaydetti.