25.02.2017 10:44:29

Amasya'daki yangının izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı

Amasya'da bir mahallede geceleyin peş peşe çıkan yangınların izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı.

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Amasya'da bir mahallede geceleyin peş peşe çıkan yangınların izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, tarihi Beyazıtpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Bu sırada aynı mahalledeki bir evden daha dumanların yükseldiği bilgisi geldi. Bunun üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri alarma geçti. İtfaiye ekipleri diğer yangına da müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangınlar kontrol altına alındı. Yangında toplam 4 eski ahşap ev zarar gördü. Evlerin boş olduğu ve kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Söndürülen yangının izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı.İlk yangından yanan evden yükselen alevler ise Murat İnan adlı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.