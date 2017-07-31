31.07.2017 21:20:36

Amasya'da trafikten men edilen otobüsten 102 kaçak göçmen çıktı

Amasya'nın Suluova ilçesinde polisin durdurduğu trafikten men edilmiş otobüste Afganistan ve Pakistan uyruklu 102 kaçak göçmen yakalandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında Ağrı'dan İstanbul yönüne giden otobüste yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 71'i Afganistan, 31'i Pakistan uyruklu olmak üzere 102 kaçak göçmen tespit edildi.



Trafikten men edildiği belirlenen otobüsten indirilen göçmenlerin işlemlerinin Suluova Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü bildirildi.





