27.07.2017 18:27:18
Amasya'da 19 ByLock'çu gözaltına alındı
Amasya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 19 kişi gözaltına alındı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullandığı iddiasıyla 21 kişi hakkında gözaltı kararı alınması üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
2 kişiye ulaşılamazken, gözaltına şüpheliler emniyete götürülürdü.