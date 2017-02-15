15.02.2017 09:00:55

Amanos Dağları'ndaki 4 PKK hedefi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Amanos Dağları'nda 4 PKK hedefine hava harekatı düzenledi.

AA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Amanos Dağları'nda tespit edilen PKK grubu ateş altına alınarak hava harekatıyla vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 21.05-21.10 sıralarında Amanos Dağları bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen PKK mensubu grubu 4 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

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