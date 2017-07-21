21.07.2017 11:48:12

Amanos Dağları'nda yangın

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Amanos Dağları'nın Çökek mevkisinde orman yangını çıktı.

Amanos Dağları'nda meydana gelen yangına, orman işletmesi ekiplerinin yanı sıra 2 helikopter, bir uçak, 10 arazöz, 4 su tankı, 2 greyder ve bir dozerle müdahale ediliyor.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtti. Ketmen, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, ekiplerin alevleri kontrol altına almaya çalıştıklarını kaydetti.