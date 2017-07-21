21.07.2017 11:18:34

Amanos Dağları'nda yangın

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Amanos Dağları'nda orman yangını çıktı.

Çökek mevkisinde çıkan yangına, orman işletmesi ekiplerinin yanı sıra 2 helikopter, bir uçak, 10 arazöz, 4 su tankı, 2 greyder ve bir dozerle müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, ekiplerin alevleri kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.

Ketmen, yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 hektarlık alanda etkili olduğunu kaydetti.