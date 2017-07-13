13.07.2017 10:29:25

Alzheimer hastası turist İstanbul'da kayboldu

Eşiyle birlikte Cezayir'den İstanbul'a tatile gelen 72 yaşındaki Alzheimer hastası Benyusuf Muhsin'den 9 gündür haber alınamıyor. Ailenin umut dolu arayışı sürüyor.

Cezayir'den tatil için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen 72 yaşındaki 3 çocuk babası Alzheimer hastası turist Benyusuf Muhsin Fatih'te kayboldu. Edinilen bilgiye göre, 9 gündür ailesinin haber alamadığı Cezayirli Alzheimer hastası turist, eşinin yanından ayrıldığı sırada tek başına kaldığı otelden çıktı. Kaybolmadan önceki son görüntülerinde otelden 3 turistle sohbet ederek ayrıldığı görülüyor. Muhsin'in eşi otele döndüğünde kocasını bulamayınca hemen civardaki esnaf ve otellere eşinin resmi göstererek aramaya başladı. Çabalarını sonuçsuz kalan Fatiha Muhsin, polise giderek eşi için kayıp başvurusunda bulundu. Ardından eşinin fotoğrafını çoğaltarak oğluyla birlikte Fatih sokaklarına yapıştıran kadın kocasından gelecek iyi haberi bekliyor. Eşini bulmadan ülkesine dönmeyeceğini belirten Fatiha Muhsin, kocasının ilaçlarını alamadığı için hastalığının ağırlaşmış olmasından korktuğunu ifade ederek "Türk halkından yardım istiyorum" diyor.



"BİZ BURADAN GİDEMEYİZ. BİR HABER ALANA KADAR BURADA BEKLİYORUZ"



Eşinden 9 gündür haber alamadığı için çok üzgün olduğunu ve eşinin başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini dile getiren Fatiha Muhsin, "Otele girerken çok yorgundu eşim uyumak istedi odaya girdik. Bazı yiyecekler almak için dışarı çıktım, 2 saat sonra ben otele dönerken onu görmedim. Odada yoktu buraya yakın olan bir otele gittim orada bir kişi vardı eşimi gördüğünü, polise başvurmam gerektiğini söyledi. Ben polis merkezine başvurdum. Birkaç yere, hastanelere gittik bizde yok dediler. Alzheimer hastalığı ve kalbinden de küçük bir sorunu vardı. İstanbul'a geldiğimizden 1 gece sonra kayboldu. Hastalığının ağırlaştığından endişeleniyorum. Cezayir'de tek başına evden çıkıyordu herhangi bir sorun yaşamıyorduk. Biz buradan gidemeyiz bir haber alana kadar burada bekliyoruz. Eşimi bulmak için bana yardımcı olunuz lütfen" dedi.



"BABAMIZIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"



Babasının yaşlı ve hasta olduğunu bir an önce bulunmasını istediğini belirten Faysal Muhsin, "Babam kaybolduğu zaman ben memleketimdeydim duyduğum zaman buraya geldim. Babam 72 yaşındaydı zaten spor yapıyordu sağlığı iyiydi ama Alzheimer hastalığı da vardı. Memleketimizde hiçbir zaman böyle kaybolmadı ama 3 sene önce küçük kardeşim vefat etti. Babam çok etkilendi ondan dolayı hastalığı biraz daha ağırlaştı. Burada değil ama Cezayir'de evden yalnız çıkıyordu. Babamı bulmak için Türk Halkı'ndan yardım istiyorum çünkü biz iki kişiyiz babamı bulamıyoruz. Babamın yanında ne cep telefonu ne para hiçbir şey yok. Aç olabilir, muhtaç olabilir dolayısıyla benim Türk Halkı'ndan bir ricam var babama yardımcı olsunlar. Babamızın hayatından endişe ediyoruz ama biz olumlu düşünüyoruz. İnşallah bir yerde düşmüş ve yakında dönecek inşallah" diye konuştu.



Fatiha Muhsin, eşinin 180 cm boylarında üzerinde mavi yakalı tişört, siyah ayakkabı ve pantolon olduğunu sadece Fransızca konuşabildiğini belirtirken, görenlerin en yakın polis ekiplerini bildirmelerini istedi.