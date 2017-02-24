24.02.2017 13:23:10

Alzheimer hastaları 'parmak izi' ile bulunacak

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle kaybolan Alzheimer hastaları önceden alınacak parmak izleriyle bulunacak.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle kaybolan Alzheimer hastaları önceden alınacak parmak izleriyle bulunacak.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle, Alzheimer hastalarının kimlik tespiti ve takibinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Tamamen gönüllülük esasına dayanan projeyle kaybolan Alzheimer hastalarının kayıtlı parmak izinden kolayca kimlik tespiti yapılarak yakınlarına en kısa süre ulaşılması hedefleniyor.Öte yandan, proje kapsamında Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesinin desteği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne getirilen 14 Alzheimer hastasının parmak izi alındı.