28.02.2017 14:48:05

Altunyaldız, imam hatipli öğrencilere 28 Şubat'ı anlattı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyadız, imam hatip lisesi öğrencilerine 28 Şubat'ı anlattı.

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyadız, imam hatip lisesi öğrencilerine 28 Şubat'ı anlattı.TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Ziya Altunyadız, İsmail Kaya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. 28 Şubat'ın tarihe bir kara leke olarak geçtiğini belirten Ziya Altunyaldız, "28 Şubat imam hatip camiası için unutulmayacak, unutturulmayacak bir gün, özellikle bugün bunun için buradayız. Tarihin kara günü, demokrasinin kara günü, insan haklarının kara günü ve medeniyetin kara günü... İnsanlığın kara günü öncelikle bu günü bizlere bahşeden cenabı hakka hamd ediyorum" dedi.Kardeşliğin önemine dikkat çeken Altunyaldız, "Türkiye bir mozaiktir. Türkiye'nin zenginliği de mozaik olmalıdır. Nereden gelirseniz gelin kardeşsiniz. Bu toprakların insanısınız, bu toprakların özünü taşıyorsunuz. Kardeşlik ruhu sizin farklılıklarınızı avantaja ve değere dönüştürüyor. Birlikte yaşama kültürünü farklılıklarınızla perçinliyorsunuz. Birlikte yürümenin hazzını yaşıyorsunuz. Birlikte bir şeyler yapmanın sevgisini, sevdasını taşıyorsunuz. İşte budur Anadolu. İşte 28 Şubat'ın önlemek istediği nesil buydu. İnsanlığın kara günü ve insanlık onuruna, şahsiyetine ve insan haklarını tamamıyla ezen ve yok etmeye çalışan bir hareketti 28 Şubat" ifadelerini kullandı.İmam hatip misyonuna da değinen Altunyaldız, "İmam hatip misyonunu taşıma gayretinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesi kucaklayacağız, bir anlamda ülkenin çimentosu olacağız. Herkes bizde huzur bulacak. Her sevda bizde tezkin olacak. Her aşk bizde karşılık bulacak. Yolumuza kenetlenerek devam edeceğiz. İşte bu yapımız inşallah bu ülkenin kucaklaştığımız tüm kesimleriyle beraber kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.