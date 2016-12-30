30.12.2016 16:44:35

Altunyaldız'dan Etiyopya ve Cibuti'ye ziyaret

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Etiyopya ve Cibuti ziyaretinde bulundu.

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AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Etiyopya ve Cibuti ziyaretinde bulundu.Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, milletvekilleri ve işadamlarından oluşan üst düzey bir heyetle Afrika'ya çıkarma yaptı. Öncelikle Etiyopya'da bir dizi toplantı ve görüşme gerçekleştiren heyet ardından Doğu Afrika'nın Liman Ülkesi Cibuti'ye geçti. Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu Desalegn tarafından kabul edilen Heyet sonrasında Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, Sanayi Bakanı Ahmed Abtew ve Dışişleri Bakanı Worknehe Gebeheyuile de görüşmeler gerçekleştirdi. Altunyaldız, görüşmelerde ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde iki ülke kararlılığının hakim olduğunu belirtti. Program kapsamında Ticari, Ekonomik ve Teknik Konularda Karma Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Gümrük alanına İş Birliği Protokolü imzalandı. Ayrıca, Türk ve Etiyopyalı işadamlarının da katılımıyla Türkiye-Etiyopya İş Forumu gerçekleştirildi.Afrika'nın merkez ülkesi Etiyopya ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamamızın son derece önemli olduğunu vurgulayan Ziya Altunyaldız, STA'nın iki ülke ve tüm Doğu Afrika ülkeleri arasında ticaret hacmini artırmanın yanı sıra Türk firmalarının bölgeye yatırımlarını da çekeceğini ifade etti. Altunyaldız, geçiş sürecinde bir tercihli ticaret anlaşmasının değerlendirilebileceğini ifade etti."Etiyopya'daki Türk firmaları alanlarında pazar lideri konumunda"Heyet, programların akabinde iki Türk firmasına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret edilen tekstil firmasının 7 bin kişiye istihdam sağladığını, enerji altyapısı ve kablo üretim sektöründe faaliyet gösteren Türk firmasının hedefinin, Afrika pazarında liderlik olduğunu belirten Altunyaldız, "Her iki firmamız da Afrika'da alanlarında en büyük firmalar, firmalarımızla gurur duyuyoruz" dedi."Cibuti ile serbest ticaret anlaşması yolda"Cibuti'de de birçok temas gerçekleştiren Heyet, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmael Omar Guelleh, Başbakan Abdoulkader Kamil Mohamed, Ekonomi ve Maliye Bakanı İlyas Dawaleh, Yatırım Bakanı Ali Aboubakar, Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yaptı. Cibuti ile Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ve Türkiye-Cibuti İş Forumunu gerçekleştiren heyet, Serbest Ticaret Anlaşması Müzakere Mutabakat Metnini imzaladı.Cibuti'ye girecek malların diğer ülkelere de rekabetçi girme imkanı elde edeceğini belirten Altunyaldız, "Serbest Ticaret Anlaşmasıyla liman ülkesi Cibuti'ye girecek malların başta Doğu Afrika ülkeleri olmak üzere bölgenin diğer ülkelerine de pazara rekabetçi şartlarla girme ve tutunma imkanını elde etmiş olacak" dedi."Cibuti'de Türkiye özel ekonomik bölgesi"Toplantıların akabinde Heyet Cibuti Konteyner Limanı ve burada kurulması planlanan Türkiye Özel Ekonomik Bölgesinde incelemelerde bulundu. Doğu Afrika'nın giriş kapısı konumundaki Cibuti'nin Türkyie firmaları için bir lojistik ve dağıtım merkezi olma niteliği bulunduğunu ifade eden Ziya Altunyaldız, firmalara bu bölgede dağıtım ve lojistik merkezleri kurmaları tavsiyesinde bulundu.