29.01.2017 18:45:05

Altınova ESSKK Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Altınova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Altınova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.Genel kurul toplantısında; Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Birlik Başkanı Selahaddin Hünü'nün yanı sıra İzmir Birlik Kooperatifi yöneticileri Ahmet Dere ve kooperatif ortakları hazır bulundu.Divan Başkanlığını Ahmet Dere'nin seçildiği toplantıda, Ersin Dağlı ve Mehmet Aktaş da divan katiplikleri görevlerini üstlendi.Yıllık gelir ve gider raporlarının okunup, oylandığı toplantıda; Denetim Kurulu üyeliklerine Rahmi Güven ve Mehmet Arcan yeniden seçildi.Genel Kurul toplantısında güven tazeleyen Altınova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı İbrahim Yapıcı genel kurul sonunda katılımcılara teşekkür ettikten sonra tebrikleri kabul etti.