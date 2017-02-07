07.02.2017 15:28:54

Altınova'da esnaf kahvaltıları

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ilçe esnafıyla bir araya geliyor.

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Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ilçe esnafıyla bir araya geliyor.Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki esnaflarla kahvaltıda bir araya gelmeye devam ediyor. Metin Oral, haftanın belli günleri esnafın dükkânında kahvaltı yapıyor. Esnaf kahvaltılarına büyük önem verdiklerini ifade eden Oral, "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek fikir alış verişlerinde bulunuyoruz. Her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızla sohbet edip, dilek ve şikayetlerini dinlemeye devam edeceğiz. İlçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.