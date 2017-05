06.05.2017 19:27:33

Altınova Belediyespor'da Ok dönemi

Altınova Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Yazıcı, işlerinin yoğunluğu sebebiyle başkanlık görevinden ayrıldı. Kulübün başına Sedat Ok seçildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Altınova Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Yazıcı, işlerinin yoğunluğu sebebiyle başkanlık görevinden ayrıldı. Kulübün başına Sedat Ok seçildi.Futbolda BAL Ligi'nde mücadele eden, güreş branşında Avrupa şampiyonlarını büyesinde barındıran Altınova Belediyespor Kulübü'nün Başkanı Arif Yazıcı, işlerinin yoğunluğu sebebiyle görevinden ayrıldı. Yönetim kurulu üyesi olarak Altınova Belediyespor'a hizmet etmeye devam edecek olan Arif Yazıcı'nın yerine Başkan Yardımcısı Sedat Ok getirildi. Sedat Ok, Arif Yazıcı'dan önce de Altınova Belediyesor Kulüp Başkanlığı görevinde bulunmuştu.Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Arif Yazıcı'ya bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "Sedat Ok'a da başarılar dilerim. Altınova Belediyespor birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerine yürümektedir" dedi.