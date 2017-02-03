03.02.2017 11:10:45

Altınova Belediye Meclisi toplandı

Yalova'nın Altınova Belediyesi'nin Şubat 2017 yılı meclis toplantıları başladı.

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Yalova'nın Altınova Belediyesi'nin Şubat 2017 yılı meclis toplantıları başladı.Belediye Başkanı Metin Oral'ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında gündem maddeleri ele alındı. Meclis toplantısına meclis üyeleri Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Birol Bayram, Bilal Ok, Mustafa Sarıgül, Ali Koçal, Muharrem Akdemir katıldı. Üyeler ve memurlar gündem maddeleri üzerinde çalışırken, komisyon kararları da toplantıda ele alındı.