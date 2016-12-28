28.12.2016 08:54:58

Altınova Belediye Başkanı Oral: 'Akif'i rahmetle anıyoruz'

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 80. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

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Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 80. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Başkan Oral, vefatının 80. yılında İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.Başkan Oral, Mehmet Akif Ersoy'un şiir, yazı ve vaazlarıyla millete ilham ve güç veren önemli bir insan olduğunu kaydetti. Akif'in İstiklal Harbi'nin manevi cephesinin önderi olduğunu ve Kurtuluş yolunun alevini ilk ateşleyenler arasında yer aldığına dikkat çeken Başkan Oral, büyük şairin "Korkma" diyerek, 7 düvele baş kaldırdığını söyledi. Akif'in idealindeki gençliği Asım'ın neslinde gösterdiğini belirten Başkan Oral, "Akif, işgal yıllarında geleceğe 'Asım' ile baktı" diye konuştu.