28.02.2017 16:18:37

Altınova bayan güreşinde zirvede

Yalova'da düzenlenen U23 Türkiye Bayanlar Güreş Şampiyonasına 10 sporcusu ile katılan Altınova Belediyespor, 4 altın ve 4 bronz madalya kazanırken, topladığı 72 puanla birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

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Yalova'da düzenlenen U23 Türkiye Bayanlar Güreş Şampiyonasına 10 sporcusu ile katılan Altınova Belediyespor, 4 altın ve 4 bronz madalya kazanırken, topladığı 72 puanla birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.Son 2 büyük şampiyonadan birincilikle ayrılan Altınova Belediyespor bayan güreşinde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Öte yandan kulüp İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ki Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan Büyük Bayanlar Güreş Milli Takımı kampına Evin Demirhan, Fikriye Gök, Nuray Karadağ, Derya Bayhan, Tuğba Deper, Özlem Göldağ, Cemile Unudan, Aslı Tuğcu, Buse Tosun ve Beste Altuğ'u gönderdi.Antrenör Murat Gençtürk, "Müsabakalarda toplam 95 sporcu minderde ter döktü. 8 sıklette yapılan müsabakalarda 4 Altın 4 Bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu olduk. Özverili ve yoğun antrenmanlar ile hazırlandığımız şampiyonlardan madalyalar kazanmak gurur verici. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz. Emin adımlarla ilerlediğimiz bu yolda başarı her daim bizimle olacak" dedi.