04.02.2017 11:01:52

Altınordu U19 takımının hedefi final

UEFA Avrupa Gençlik Ligi Play-Off turunda İspanyol Atletico Madrid ile karşılaşacak Altınordu U19 takımı, rakibini Bornova Belediyesi Stadyumunda konuk edecek. U19 Takım Antrenörü Gökhan Ertunç ise, 'Hedefimiz tek maç eleme sisteminin uygulanacağı bu seride önce Atletico Madrid'i ardından çıkacak diğer rakiplerimizi de finale kadar gitmek' şeklinde konuştu.

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UEFA Avrupa Gençlik Ligi Play-Off turunda İspanyol Atletico Madrid ile karşılaşacak Altınordu U19 takımı, rakibini Bornova Belediyesi Stadyumunda konuk edecek. U19 Takım Antrenörü Gökhan Ertunç ise, "Hedefimiz tek maç eleme sisteminin uygulanacağı bu seride önce Atletico Madrid'i ardından çıkacak diğer rakiplerimizi de finale kadar gitmek" şeklinde konuştu.UEFA Avrupa Gençlik Ligi Play-Off turunda Altınordu U19 takımı, İspanyol Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. İlk turda LevskiSoyfa, ikinci turda Sparta Prag'ı eleyen gençler, rakibini 8 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de Bornova Belediyesi Stadyumunda konuk edecek. Biletlerin ücretsiz olarak stat gişelerinde dağıtılacağı ifade edilirken, U19 Takım Antrenörü Gökhan Ertunç, Türkiye'de bir takımın ilk kez Avrupa Gençlik Liginde play-off turun oynayacağını belirterek, "Avrupa Gençlik Liginde ilk iki turu başarılı bir şekilde geride bıraktık. Artık zorluk derecesi çok daha yüksek bir maç oynayacağız. Hedefimiz tek maç eleme sisteminin uygulanacağı bu seride önce Atletico Madrid'i ardından çıkacak diğer rakiplerimizi de finale kadar gitmek. Biz, gençlerimize güveniyor ve İzmirli futbolseverleri de bu büyük şölene davet ediyoruz" dedi.