18.02.2017 18:14:33

Altınordu son dakikada güldü

Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sistemlerinin oturduğunu anlatarak, 'Farkı ikiye çıkarabilirdik ama olmadı' dedi.

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Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sistemlerinin oturduğunu anlatarak, "Farkı ikiye çıkarabilirdik ama olmadı" dedi.TFF 1. Lig'in 21. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk eden Altınordu, rakibini son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçtiğimiz hafta deplasmanda alınan galibiyetinin çıkışlarının başlangıcını oluşturduğunu ifade ederek, "Sistemimiz yavaş yavaş oturmaya başladı. İlk yarıda öne geçtik. İlk yarı dengeli geçti, belki farkı ikiye çıkarabilirdik ama olmadı. Rakip, zaman zaman bize sıkıntı oluşturdu, golü de buldular. Biz de gol bulma adına pozisyonlar ürettik. Bunları değerlendiremedik ama son dakikada attığımız gol bize galibiyeti getirdi" dedi.