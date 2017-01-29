29.01.2017 20:49:39

Altınordu derbide kayıp

İzmir derbisinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, 'Biz bugün kaybettik ama çok şey kazandık' dedi.

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İzmir derbisinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, "Biz bugün kaybettik ama çok şey kazandık" dedi.TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu'ya konuk olan Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti. İzmir derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, güzel bir atmosferde oynadıklarını söylediği İzmir derbisine kazanma hedefiyle hazırlandıklarını söyledi.Önceki haftalarda istedikleri oyunu oynadıklarını kaydeden Eroğlu, "Bu oyunu skora yansıtamıyorduk. Göztepe, maçın başında seyircisiyle üstümüze geldi. Oyunu dengelediğimiz anda kalemizde golü gördük. İlk yarı üretken bir futbol oynayamadık. İkinci yarı topa daha çok sahip olmak istiyorduk. Gol için her şeyi yaptık ama bir türlü neticelendiremedik. Futbolda hep sonuçlar konuşuyor. Biz bugün kaybettik ama çok şey kazandık. Bunu ileri ki haftalara taşımak istiyoruz" dedi.