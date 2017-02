17.02.2017 16:21:42

Altınköy'de at manejine son rötuşlar

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kapılarını yeniden ziyarete açacak olan Altınköy Açık Hava Müzesine yeni unsurlar eklenmeye devam ediyor. At manejinde sona yaklaşıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kapılarını yeniden ziyarete açacak olan Altınköy Açık Hava Müzesine yeni unsurlar eklenmeye devam ediyor. At manejinde sona yaklaşıldı.Altınköy'de bu sezon açılması planlanan ve ziyaretçiler tarafından sabırsızlıkla beklenen "at maneji"nde sona yaklaşıldı. Manejin çatı kaplamaları da bitti. Atların üzerinde yürüyeceği kumların da gelmesiyle manej tamamlanacak. Tesis, yaklaşık 2 ay içerisinde hizmete hazır hale gelecek.Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, at maneji hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altınköy Açık Hava Müzesi içerisinde böyle bir alanın varlığının çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Tiryaki, "Altınköy doğal hayatı ve burada yaşayan hayvanları ile tam anlamıyla bir açık hava köy müzesi. Bu köyde atların yaşayacağı bir alanın da olmasının çok gerekli olduğunu düşündük" dedi.Başkan Tiryaki, tesisin yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulacağına dikkat çekerek, manejin ahşap bir yapıya sahip olacağını belirtti. Manejde 10 ahır ve 10 atın yer alacağını ifade eden Başkan Tiryaki, hayvanların rahat etmesi için hiçbir detayı gözden kaçırmayacaklarını söyledi. Başkan Tiryaki, son olarak çatı kaplama işlemlerinin de bittiğini, tek eksiğin kumlar olduğunu kaydetti. 2 aya kadar manejin tamamıyla biteceğini müjdeleyen Başkan Tiryaki, bu tesisin hem bölgeye hem de müzeye bambaşka bir soluk getireceğinin altını çizdi.