28.02.2017 16:25:46
Altın piyasasında, 7 işlemde 26 milyon 203 bin 292,59 liralık ve 35 işlemde 75 milyon 683 bin 91,27 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 634 bin 492,12 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Troy KıymetliÌ‡ Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, İstanbul Altın RafiÌ‡neriÌ‡siÌ‡ şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kaybetti.
Altının kilogramı 145 bin 750 liraya yükseldiBorsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 750 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 7 işlemde 26 milyon 203 bin 292,59 liralık ve 35 işlemde 75 milyon 683 bin 91,27 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 634 bin 492,12 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Troy KıymetliÌ‡ Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, İstanbul Altın RafiÌ‡neriÌ‡siÌ‡ şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|144.650,00
|1.256,25
|1.130,00
|En Düşük
|143.000,00
|1.251,00
|En Yüksek
|145.750,00
|1.256,00
|Kapanış
|145.750,00
|1.251,00
|Ağırlıklı Ortalama
|143.973,80
|1.252,57
|İşlem Miktarı (Kg.)
|182,00042
|1.879,33546
|İşlem Sayısı
|7
|35
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|26.203.292,59
|75.683.091,27
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.061,33588
|Toplam İşlem Adedi
|42
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.888,60
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.876,52
|Altın Endeksi Değişim (%)
|-0,42