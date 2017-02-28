28.02.2017 16:25:46

Altının kilogramı 145 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 7 işlemde 26 milyon 203 bin 292,59 liralık ve 35 işlemde 75 milyon 683 bin 91,27 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 634 bin 492,12 liralık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Troy KıymetliÌ‡ Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, İstanbul Altın RafiÌ‡neriÌ‡siÌ‡ şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kaybetti.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 144.650,00 1.256,25 1.130,00 En Düşük 143.000,00 1.251,00 En Yüksek 145.750,00 1.256,00 Kapanış 145.750,00 1.251,00 Ağırlıklı Ortalama 143.973,80 1.252,57 İşlem Miktarı (Kg.) 182,00042 1.879,33546 İşlem Sayısı 7 35 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 26.203.292,59 75.683.091,27 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.061,33588 Toplam İşlem Adedi 42 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.888,60 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.876,52 Altın Endeksi Değişim (%) -0,42