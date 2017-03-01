01.03.2017 16:47:55

Altının kilogramı 145 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 12 işlemde 5 milyon 868 bin 153,91 liralık ve 19 işlemde 17 milyon 406 bin 423,04 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona DöviÌ‡z ve KıymetliÌ‡ Mad., Troy KıymetliÌ‡ Maden, Akbank ile Yapı ve KrediÌ‡ Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kaybetti.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 145.750,00 1.251,00 1.130,00 En Düşük 145.350,00 1.241,90 En Yüksek 145.700,00 1.257,00 Kapanış 145.500,00 1.242,20 Ağırlıklı Ortalama 145.611,29 1.245,87 İşlem Miktarı (Kg.) 40,30013 434,55445 İşlem Sayısı 12 19 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 5.868.153,91 17.406.423,04 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 474,85458 Toplam İşlem Adedi 31 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.876,52 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.856,29 Altın Endeksi Değişim (%) -0,70