01.03.2017 16:47:55
Altın piyasasında, 12 işlemde 5 milyon 868 bin 153,91 liralık ve 19 işlemde 17 milyon 406 bin 423,04 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kaybetti.
Altının kilogramı 145 bin 500 liraya gerilediBorsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, 12 işlemde 5 milyon 868 bin 153,91 liralık ve 19 işlemde 17 milyon 406 bin 423,04 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona DöviÌ‡z ve KıymetliÌ‡ Mad., Troy KıymetliÌ‡ Maden, Akbank ile Yapı ve KrediÌ‡ Bankası şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|145.750,00
|1.251,00
|1.130,00
|En Düşük
|145.350,00
|1.241,90
|En Yüksek
|145.700,00
|1.257,00
|Kapanış
|145.500,00
|1.242,20
|Ağırlıklı Ortalama
|145.611,29
|1.245,87
|İşlem Miktarı (Kg.)
|40,30013
|434,55445
|İşlem Sayısı
|12
|19
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|5.868.153,91
|17.406.423,04
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|474,85458
|Toplam İşlem Adedi
|31
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.876,52
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.856,29
|Altın Endeksi Değişim (%)
|-0,70