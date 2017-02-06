06.02.2017 16:56:21

Altının kilogramı 143 bin lira oldu

Altının kilogramının 143 bin lira olduğu bildidildi.

AA'nın haberine göre, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 143 bin lira ile önceki kapanışa göre değişim göstermedi.

Altın piyasasında, 18 işlemde 73 milyon 496 bin 573,23 liralık ve 19 işlemde 15 milyon 684 bin 59,45 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 3 milyon 102 bin 635,82 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Deni̇zBank ve AG Kıymetli̇ Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,32 değer kazandı.

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