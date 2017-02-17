17.02.2017 16:23:31

Altındağlı çocuklara afet eğitimi verildi

Son günlerde deprem konusunun yeniden gündeme gelmesi nedeniyle, bilinçlendirme faaliyetlerine hız veren Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocuklara 'Afet Farkındalık' eğitimi verdi. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği eğitimin sonunda, Altındağlı çocuklar afet konusunda daha bilinçli bir hale geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Son günlerde deprem konusunun yeniden gündeme gelmesi nedeniyle, bilinçlendirme faaliyetlerine hız veren Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocuklara 'Afet Farkındalık' eğitimi verdi. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği eğitimin sonunda, Altındağlı çocuklar afet konusunda daha bilinçli bir hale geldi.Ankara AFAD İl Müdürlüğünden gelen yöneticiler tarafından verilen eğitimde, Güneşevler Osman Yüksel Serdengeçti Gençlik Merkezinden yaklaşık 50 öğrenci, afet esnasında yapılması gerekenleri öğrendi. Merkez üyelerinden Oğuzhan Koca, gençlik merkezinde bu tür eğitimlerin ilk defa verilmediğini söyledi. Daha önce de önemli eğitimlere katıldığını belirten Oğuzhan Koca, şimdiyse afetler ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getirdi. Oğuzhan Koca, afet öncesinde ve sonrasında neler yapılacağını, deprem ve yangın sırasında hangi yollara başvurulacağını, yangın tüpünün nasıl kullanılacağını bu eğitimde öğrendiğini kaydetti.Eğitime katılan bir diğer öğrenci Yağmur Yalçın ise düşüncelerini şöyle aktardı:"Ülkemizden fay hatları geçiyor. Deprem riski her zaman var. Buna hazırlıklı olmalıyız. Bunu sadece depremle sınırlayamayız. Yangın, kaza, su baskını hepsi birer afet. Bizim için çok faydalı bir eğitimdi. Afet esnasında neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Alınacak basit tedbirlerle hayatta kalınabilir. Bizi bu eğitimlerle buluşturan Başkan amcamıza tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim."