17.02.2017 16:19:29

Altındağ'ın yeni iş kadınları geliyor

Altındağlı kadınların ekonomik özgürlüklerine kavuşması için ne gerekiyorsa yapan Altındağ Belediyesi, 2017 yılı girişimcilik kursları için ders zilini çaldı.

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Altındağlı kadınların ekonomik özgürlüklerine kavuşması için ne gerekiyorsa yapan Altındağ Belediyesi, 2017 yılı girişimcilik kursları için ders zilini çaldı.Altındağ Belediyesi ve KOSGEB ortaklığıyla düzenlenen girişimcilik kurslarının 2017 yılı programı başladı. Girişimcilik eğitimlerine Altındağ Belediyesine bağlı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi 100 kadın katıldı. 25'er kişilik guruplar halinde gerçekleşecek eğitim programı, 40 saat sürecek.İş hayatına yön veren eğitimlerAltındağlı kadınlar, KOSGEB girişimcilik eğitimi için ilk olarak bazı testlerden geçti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda girişimcilik için uygun görülen kadınlar, mülakata girmeye hak kazandı. Kadınların kendi işletmelerini kurmasına yardımcı olan eğitim programına, Altındağ Belediyesine bağlı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi 100 kadın seçildi. Program sonrasında Altındağlı kadınların, kendi eğitim süreçlerini kendilerinin destekleyeceği belirtildi. Altındağ'ın girişimci kadınları, 'mentörlük' adı verilen hizmetin ardından, iş kurmak istediklerini beyan eden bir raporu KOSGEB'e sunacak. İlk etapta iş yeri açmak isteyen Altındağlı kadınlara proje kapsamında danışmanlık hizmeti de verilecek.Önder Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden Aslı Tüzel, eğitimlerin kendileri için çok faydalı olduğunu belirtti. Kurslarda öğrendikleriyle işletme kuracaklarını söyleyen Tüzel, bu sayede özgüven sahibi olduklarının da altını çizdi. Tüzel, eğitimlerde iş fikri bulma, yaratıcılık egzersizleri ve girişimcilik özelliklerinin tanıtılması gibi konular üzerinde durduklarına dikkat çekti. Daha önce eğitim programına katılarak kendi iş yerini açan arkadaşlarının olduğunu söyleyen Tüzel, aynı sevinci kendisinin de yaşamak istediğini söyledi.Karapürçek 1 Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden Seval Yıldız ise şöyle konuştu:"Artık neler yapabileceğimizi herkes biliyor, kendi işimizi bile kurabiliyoruz. Evimizin ekonomisine bizler de destek sağlayabiliyoruz. Bir kadının kendi ayakları üzerinde durması kadar mutluluk verici bir şey olamaz. Bize bu imkanı sunan ve her zaman yanımızda olan Başkanımız Veysel Tiryaki'ye teşekkür ederiz."Bu zamana kadar Altındağ'da pek çok kadının eğitim sayesinde kendi iş yerinin sahibi olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Altındağlı kadınların kendilerine imkan tanındığı takdirde neler başarabileceğini gördük. Biraz desteklendikleri takdirde tüm engelleri aşabilen bu kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kendi güzellik salonunu, butiğini, mantı dükkanını açan, yanında kendi gibi kadınlara iş veren Altındağlı kadınları tebrik ediyor ve herkese örnek olmalarını diliyorum" dedi.