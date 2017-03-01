01.03.2017 13:26:43

Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki'den 'ağaç dikin' çağrısı

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, buluştuğu vatandaşlara 'ağaç dikin' çağrısında bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, buluştuğu vatandaşlara "ağaç dikin" çağrısında bulundu.Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altınpark, Aydınlıkevler, Seyfi Demirsoy, Güneşevler, Örnek, Zübeyde Hanım, Gültepe, Sakarya, Gülpınar, Plevne ve Karacaören mahallelerinden gelen vatandaşlarla buluştu. 400 kişilik gruba seslenen Tiryaki, "Önemli olan bu ülkede yaşayan bütün fertlerin mutluluğudur. Farklı etnik grupların, farklı dini inançların, kadınların, erkeklerin, çocukların, engellilerin, toplumun bütün katmanlarının rahat edebileceği, mutlu olabileceği bir ülke oluşturmaktır amaç. Anayasa değişikliği ile elde edilecek yeni sistem işte bunu sağlayacak" şeklinde konuştu.Düşüncelerini Fuzuli'ye ait 'Bir vefadır dar-ı dünya, kimseyi şad eylemez' beyitiyle ifade eden Tiryaki, "Vefasızdır dünya, kimseyi mutlu etmez. Allah kimseye zulmetmez ancak insan insana zulmediyor" ifadesini kullandı.Tiryaki, bir bölgede yürünecek yol yoksa, nefes alınabilecek yeşil bir alan yoksa, kültür sanat merkezleri yoksa, sinema salonları, tiyatrolar yoksa, spor tesisleri yoksa, okul yoksa, çocuklar 40-50 kişilik sınıflarda eğitim görüyorsa, insanlar bu sayılan şeylerin varlığına değil de sadece paraya pula değer veriyorsa, insanın insana zulmettiğini, bu yüzden de yapılan işlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Altındağ Belediyesi olarak yeşil alanlara büyük önem verdiklerinin altını çizen Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ne yazık ki toplumumuzda yeşile düşman insanlar var. Daha dün gecekonduda oturanlar, bahçelerindeki ağaca gözü gibi bakıyorlardı. Şimdi apartmanda oturmaya başlayınca ağacın yüzüne bile bakmıyorlar. Oysaki Peygamberimiz Hz. Muhammed, 'Kim bir fidan diker veya ekin eker de bundan insanlar ve kuşlar faydalanırsa bu onun için hayır ve berekettir' diye buyurmuştur. Biz de Altındağ Belediyesi bu doğrultuda çalışıyoruz."