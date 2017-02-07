07.02.2017 15:13:29

Altınçağ Derneğinden Halep'e yardım

Niğde Altınçağ Derneği Halep'e yardım gönderdi. Altınçağ Derneği Onursal Başkanı Muhammed Korkmaz, Halep'te ki mağdur vatandaşlara yardım tırının yola çıktığını söyledi.

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Niğde Altınçağ Derneği Halep'e yardım gönderdi. Altınçağ Derneği Onursal Başkanı Muhammed Korkmaz, Halep'te ki mağdur vatandaşlara yardım tırının yola çıktığını söyledi.Halep'te ki mazlum ve mağdurlar için yardım topladıklarını söyleyen Başkan Korkmaz açıklamasında şunları söyledi; 'Niğdeli kardeşlerimizin destekleri ile Halep'teki mazlum kardeşlerimiz için Altınçağ derneğimiz tarafından toplanan yardımlar muhtaç kardeşlerimize ulaştırılmak için yola çıkmıştır.Bu kapsamda maddi manevi yardımlarını esirgemeyen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim yardımlarınızı kabul etsin.'dedi.Yardım tırı Altınçağ Derneği önünden dualar eşliğinde yola çıktı.