29.12.2016 21:18:27

Altın zirveyi zorladı

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla 130,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 214,00 lira, Cumhuriyet altını 871,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,15 yükselişle 130,10 liradan işlem gördü.

12 ARALIK'TAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Altının gram fiyatı, hafta başından bu yana etkili olan yükseliş eğilimini bugün de sürdürerek 131 liranın üzerini test etti. Altının gram fiyatı hafta başından bu yana devam eden yükselişi ile bugün 12 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 131,03 lirayı gördü. Gram altın, saat 17.00 itibarıyla 130,1 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 214, Cumhuriyet altını 854 liradan satılıyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 129,70 129,90 129,90 130,10 Cumhuriyet Ata Lira 854,00 869,00 856,00 871,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 118,50 122,50 118,50 122,50 Lira(Tam) Ziynet 837,00 852,00 836,00 854,00 Yarım Ziynet 416,00 426,00 418,00 427,00 Çeyrek Ziynet 208,00 213,00 209,00 214,00

TRUMP BELİRSİZLİĞİ ALTINA TALEBİ ARTIRDI

Analistler, ABD'de 20 Ocak 2017 tarihinde başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizliklerin son bir haftada güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdığını belirtiyor.

Teknik açıdan 1.150 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.180 dolar direncinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 1.139 dolar seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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