29.12.2016 18:02:54

Altın şişler çocuklar için ördü

Ünye Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin önderliğinde, Ünye Kent Konseyi, Ünye Belediyesi işbirliğiyle ilçedeki okul çağındaki çocuklar için 'Altın Şişler Çocuklarımız İçin Örüyor' projesi başlatıldı.

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Ünye Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin önderliğinde, Ünye Kent Konseyi, Ünye Belediyesi işbirliğiyle ilçedeki okul çağındaki çocuklar için "Altın Şişler Çocuklarımız İçin Örüyor" projesi başlatıldı."Altın Şişler Çocuklarımız İçin Örüyor" projesi Ünye Kent Konseyi Kadın Meclisinin 2016 yılı projesi. Projedeki amaç ise sosyal bir projeye kadınları dâhil etmek. Proje kapsamında örgü yünleri Ünye Belediyesi tarafından temin edildi. Ünye Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri de yünlerin dağıtımında görev aldılar."Sevgiyle örülmüş atkı ve bereler öğrencilere ulaştırılıyor"Ünye'nin kadınları gönüllü olarak destek verdikleri proje çerçevesinde örülen atkı ve bereler pilot okul olarak seçilen Yenikent İlköğretim Okulu öğrencilerine dağıtıldı. Okul ziyaretinde konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdür Musa Erdem, "Kent Konseyimiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü birkaç önce ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdiler. Bizler de Yenikent İlköğretim Okulunu pilot okul olarak belirledik. Ben emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Ziyarette Konuşan Ünye Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevindik Diktepe Demir, "Proje ile birlikte amacımız Ünyeli hanımlarımızı da sosyal sorumluluk projelerine dâhil etmek. Yürütme kurulumuz yünleri Ünye'nin farklı bölgelerine dağıtarak atkı ve berelerin örülmesi işini organize etti. Ben Katkılarından dolayı Ünye Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çamyar'a, Ünye Kent Konseyimize ve gönüllü hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.Ünye Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yalın, "Özellikle kız çocuklarımızın başarılı bir şekilde eğitim hayatlarını sürdürmesi bizlere onur veriyor. Ünyeli hanımlarımızın yaptığı bu atkı ve bereleri güle güle kullanın" şeklinde konuştu.Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise, "Ülkemizin son dönemde gerçekten olağanüstü bir atılım içerisinde olduğunu görüyoruz. Sizler de öğrencilerimiz olarak bilgi ve birikiminizi buna göre hazırlayacaksınız ve gelecekte Türkiye'yi hak ettiği yere taşımak sizlerin omuzlarınızda ki bir görev. Bu bayrağı sizler bizlerden devralacaksınız. Ne ihtiyacınız varsa karşılamaya hazırız. Bu proje nedeniyle de Kent Konseyimizi ve emeği geçenleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.Atkı ve bereler kadınlardan, satranç takımı belediyedenProgramda Yenikent İlköğretim Okulunda okuyan öğrencilere sınıflar tek tek ziyaret edilerek atkı ve bereleri ile satranç takımı dağıtıldı.