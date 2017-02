10.02.2017 11:40:33

Altın Nota finalistleri belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nın finalistleri açıklandı.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Türk Sanat Müziği'ne özgün ve nitelikli eserler kazandırarak, yeni bestecilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2. Altın Nota Beste Yarışması ön eleme jürisi toplandı. Ön eleme jürisinde Ali Şenozan, Bilge Özen, Erdinç Çelikkol, Mustafa Coşkun, Şafak Nur Yalçın, Turhan Taşan yer aldı.Türkiye'de bir ilkYarışmaya başvuruların yoğun olduğunu ifade eden Proje Koordinatörü Şafak Nur Yalçın, Türkiye'nin dört bir tarafından toplam 333 eserin katıldığını ve ön eleme sonuncunda 10 eserin finale kaldığını açıkladı. Bu seneki yarışmanın şartnamesinde bazı değişiklikler yapıldığını açıklayan Yalçın, daha önce benzer yarışmalarda 3 kez derece almış bestekarların artık yarışmaya katılamadığını belirtti. Proje Koordinatörü Şafak Nur Yalçın, yarışmaya katılan eserleri büyük bir titizlikle incelendiğini belirterek, "Kendi aramızda fikir alışverişi yapıyoruz. Her jüri üyemizden görüş alıyoruz. Finale kalan eser, bestekar ve söz yazarlarının hepsine başarılar diliyoruz" dedi.Antalya'nın marka organizasyonuBirbirinden önemli isimlerin jüride yer aldığını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, "Türk sanat musikisine yeni ve nitelikli bestekarlar kazandırmak, bestekarları yeni eserler üretmeye teşvik etmek adına başlatmış olduğumuz Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nı Türk musikisine ve Antalya'mıza kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Altın Nota Beste Yarışması şehrimizin marka değerini oluşturan organizasyonlar arasında kendi yerini bulmuştur. Bu yıl yarışmamıza 333 eserin başvurması zaten bunun kanıtıdır. Bu tür organizasyonlarda her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, Türk müziğine büyük emek vermiş üstatlarımıza ve bu projede emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.Finale kalan bestekarlar2. Altın Nota Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'nda finale kalan bestekarların isimleri şunlar: Aziz Zafer Tekin, Tahsin Çolak, Kemal Külah, Kemal Olguncan, Şahin Çangal, Korkut Samancı, Türker Atik, Cengizhan Sönmez, Ahmet Doğanay, Hilmi Gök.Toplam 24 bin 500 TL ödülBirincilik ödülünün 4 bin lira olarak belirlendiği yarışmada toplam 24 bin 500 lira ödül dağıtılacak. Dereceye giren ilk on eserin ödül alacağı yarışmada birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin 500 TL, üçüncüye 3 bin TL ve 7 esere de mansiyon ödülü olarak 2 biner TL verilecek.