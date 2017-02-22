22.02.2017 10:29:35

Altın güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başladı ve 144 liranın altında dengelendi.

AA'nın haberine göre, dün, hafta başından bu yana etkili olan satış ağırlıklı seyrini sürdüren ve gün içinde 6 haftanın en düşük seviyesi olan 143 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü 143,8 liradan tamamladı.

Gram altın bugün açılışta 143-144,2 bandı içinde işlem görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 143,6 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235 liradan, Cumhuriyet altını da 960 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasada yatay seyrini devam ettiren altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.234 dolardan alıcı buluyor.