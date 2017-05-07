08.05.2017 12:47:08
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 940,00 lira olduİstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 940,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|140,30
|140,50
|140,20
|140,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|925,00
|940,00
|924,00
|940,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|128,00
|132,00
|128,00
|132,00
|Lira(Tam) Ziynet
|903,00
|922,00
|903,00
|921,00
|Yarım Ziynet
|452,00
|462,00
|450,00
|460,00
|Çeyrek Ziynet
|226,00
|231,00
|225,00
|230,00