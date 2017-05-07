08.05.2017 12:47:08

Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 940,00 lira oldu

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 140,30 140,50 140,20 140,40 Cumhuriyet Ata Lira 925,00 940,00 924,00 940,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 128,00 132,00 128,00 132,00 Lira(Tam) Ziynet 903,00 922,00 903,00 921,00 Yarım Ziynet 452,00 462,00 450,00 460,00 Çeyrek Ziynet 226,00 231,00 225,00 230,00

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 940,00 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: