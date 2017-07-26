26.07.2017 19:39:09

'Altın elbiseli adam' son yolculuğuna uğurlandı

Altın elbiseli adam olarak bilinen motosiklet dünyasının tanınan ismi Barkın Bayoğlu, düzenlenen cenaze namazı ile son yolcuğuna uğurlandı.



Önceki gün geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden "altın elbiseli adam" olarak bilinen motosiklet dünyasının sevilen ve tanınan ismi Barkın Bayoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Çengelköy Mezarlığı'nda bulunan Kerem Aydınlar Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına Bayoğlu'nun sevenleri ailesini yalnız bırakmadı. Çok sayıda motosiklet tutkunun katıldığı cenaze namazının ardından omuzlardan taşınan naaşı Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi. Namazda Bayoğlu'nun yakınlarının üzgün olduğu gözlendi.