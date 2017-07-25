25.07.2017 21:35:23

Altın Elbiseli Adam hayatını kaybetti

Altın Elbiseli Adam lakabıyla bilinen ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybetti.



Altın Elbiseli Adam lakabıyla bilinen ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu'nun, kazadan hemen önce köprüye girdiği anlar kameralara yansıdı.



Altın Elbiseli Adam' lakabıyla bilinen ünlü motosiklet ve model araç uzmanı Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabaha karşı motosikletiyle kaza yaptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Bayoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Bayoğlu'nun kazadan hemen önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girdiği anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bayoğlu'nun motosikletiyle köprüye girdiği görülüyor.



ARKADAŞLARI ONU ANLATTI



Arkadaşları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barkın Bayoğlu'nu anlattı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı kaza sonucu yaralanan Altın Elbiseli Adam lakabıyla bilinen motorcu Barkın Bayoğlu, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgi ve iddialara göre kaza gece 02.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde meydana geldi. Kazada emlak danışmanı ve broker Buğra Erdem'e çarpan Barkın Bayoğlu, çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralandı. Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırılan Bayoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Bayoğlu'nun acı haberi alan ilesi ve arkadaşları hastaneye akın etti. Hastane önünde bekleyen arkadaşlarından Kaan Coskunsu, "Ben kendisinden öğrendim bir çok şeyi. Sabah 11:30 gibi haberini aldım ama inanmadım. Doğruymuş maalesef. Geldik öyle bekliyoruz. Yarın Çengelköy'de öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılınacak" dedi.



Barkın Bayoğlu'nun bir dönem yanında çalışan İpek Süleymanoğlu, "Her şeyden önce Barkın Bayoğlu'nu çok seven binlerce hayranından bir tanesiyim. Onunla çalışma fırsatım oldu. Ondan öğrendiğim çok şey oldu. Bir sürü insana çok şey kattığına inanıyorum. Aramızdan ayrılışı beni çok üzdü. Kesinlikle inanamadım" diye konuştu.



Barkın Bayoğlu'nun cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yarın öğle namazına müteakip Çengelköy Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.