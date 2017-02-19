19.02.2017 10:36:45

Altib'den Başkan Uysal'a ziyaret

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ALTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Karaca ve yönetim kurulu üyeleriyle biraraya geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ALTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Karaca ve yönetim kurulu üyeleriyle biraraya geldi.Başkan Uysal, ALTİB Yönetim Kurulu'nun makamında kabul etti. Ziyarette Antalya'da deniz-kum-güneş üçlüsü içinde sıkışan kitle turizmin çeşitlendirmenin olanakları ve bu konuda neler yapılacağı değerlendirildi.Başkan Uysal, Antalya'nın kitle turizmin çok önemli mesafe kat ederek dünyanın sayılı destinasyonlarından biri haline geldiğini söyledi. Ancak kitle turizminin turistin otellerden dışarı çıkmaması, gelen turistin kenti tarihi ve kültürüyle birlikte yaşamaması gibi yapısal sorunlarının bulunduğunun altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi:"Bir diğer sıkıntı da günlük siyasetten çok fazla etkilenen bir alan olmasından kaynaklanıyor. Bu yıl gördüğümüz gibi Antalya'ya gelen turist sayısında dramatik düşüşler yaşadık. Turist sayısındaki düşüş de turizmden tarıma ve inşaat sektörüne kadar uzanan birçok geniş bir alanı etkiliyor. Turizm sektöründe geride bıraktığımız yıl bize bu etkileri en aza indirecek çeşitlendirmeyi sağlamamız gerektiğini gösterdi."Muratpaşa Belediyesi olarak bu noktada Kaleiçi'ni bir değer olarak ön plana çıkarmak konusunda önemli bir çabayı ortaya koyduklarını kaydeden Başkan Uysal, "Burada amacımız 'sırt çantalı' olarak tabir edilen, turistten daha çok seyyah olarak isimlendirilebilecek, gezme kültürüne sahip önemli bir kitleyi yılın 12 ayı Antalya'ya çekmektir" dedi.ALTİB'i oluşturan turizm yatırımlarının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, "Hayatlarına yeni maceralar eklemek, farklı heyecanları deneyimlemek isteyen bir önemli bir kitle dünyada seyahat ediyor. Antalya bu grup için de vazgeçilmez bir yer haline gelebilmeli. Bu açıdan Muratpaşa Belediyesi olarak ALTİB'le geliştireceğimiz işbirliğini önemsiyoruz" diye konuştu.