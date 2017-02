27.02.2017 11:21:44

Alternatif Sahne'ye Mesut Süre konuk olacak

Süleymanpaşa Belediyesi'nin organize ettiği ve Değirmenaltı Mahallesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Alternatif Sahne Günleri etkinliği devam ediyor. Mart ayı sonuna kadar her hafta Salı ve Perşembe günleri yapılan etkinlikte bu haftanın ilk konuğu ünlü komedyen Mesut Süre olacak.

2 metrenin üzerindeki boyu ile dikkat çeken Mesut Süre, radyo sunuculuğu ile başlayan kariyerini komedyen olarak sürdürüyor. 28 Şubat Salı günü saat 20.00'de sahneye çıkacak olan Süre, tek kişilik gösterisi ile Süleymanpaşalıları kahkaha dolu bir gece için bekliyor.Mesut Süre kimdir?Mesut Süre, ilk, ortaokul ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. Profesyonel 2. Lig basketbol takımlarında basketbol oynayan Mesut Süre, Anadolu Üniversitesi, İşletme İngilizce bölümünü kazandıktan sonra, önce okul radyosunda çalışmış daha sonra Eskişehir'de çeşitli mekanlarda kendi yazdığı metinlerle gösteriler yaptı. Ekim 2007'de Rock Fm'de "Sabah Problemi" programını sundu. Bu programdan birkaç ay sonra hafta içi her sabah, 07.00 - 10.00 saatleri arasında yayınlanan "Rabarba" programını hazırlayan ve sunan Mesut Süre, İstanbul'da çeşitli mekanlarda stand-up gösterileri yapmaya devam ediyor. Süre, aynı zamanda bir süre Bloomberg HT'de yayınlanan "Stand Up Comedy" programında yer aldı. Süre, İlker Gümüşoluk ve Mustafa Kemal Ayça ile "Piyasadan Büyük Alacağımız Var" kitabını 24 Kasım 2012 tarihinde Destek Yayınevi'nden yayınladı.