Alternatif Sahne Günleri başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde 'Alternatif Sahne Günleri' isimli bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde "Alternatif Sahne Günleri" isimli bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.21 Şubat-30 Mart tarihleri arasında haftada iki gün olarak gerçekleşecek olan Alternatif Sahne etkinliğinde ünlü müzisyenlerin yanı sıra şöhret basamaklarını tırmanan genç yetenekler, komedyenler ve sahne sanatçıları performans sergileyecek. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan etkinlikler, özellikle üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmesinin yanında tüm Süleymanpaşalılara açık olacak."Alternatif Sahne'de genç yetenekler yer alacak"Altı hafta boyunca sürecek olan Alternatif Sahne, 12 performansa ev sahipliği yapacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, her yaştan ve kesimden insana yönelik etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak kent kültürünün gelişmesi adına çeşitlik projeler geliştiriyoruz. Bunun son örneği ülke çapında ses getiren ve Türkiye'nin en kapsamlı oda müziği festivali olan 2. Bisanthe Oda Müziği Festivali oldu. Şimdi de üniversiteli gençlerimize yönelik Alternatif Sahne isimli bir etkinlik dizisi ile halkımızın karşısındayız. Alternatif Sahne, popüler kültür dışında kalan ama yetenekli isimlere yer verdiğimiz bir platform. Alanında başarılı ve özgün işler yapan genç müzisyenler, komedyenler, tiyatro sanatçıları ve hatta yazarlar, eleştirmenler için izleyici ile buluşma vasıtası oluyoruz. Bir buçuk ay boyunca bu etkinliğimiz sürecek. Daha sonrasında ise Alternatif Sahne'mizi Süleymanpaşa'nın genç yeteneklerine, yerel değerlerimize ve öğrencilerimize açacağız. 21 Şubat'ta başlayacak olan Alternatif Sahne etkinliğimize tüm Süleymanpaşa halkını davet ediyoruz" diye konuştu.Etkinliklerin tümü saat 20.00'de başlayacak. Etkinlik davetiyeleri ise Namık Kemal Üniversitesi öğrenci topluluklarından Müzik, Tiyatro ve Sinema Toplulukları temsilcileri ile Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nden temin edilebilecek.Alternatif Sahne kimleri ağırlayacak21 Şubat Salı - Özlem Aktaş 'Pasaklı Kontes'Mart ayı sonuna kadar sürecek olan etkinliklerde ilk gün Özlem Aktaş, Pasaklı Kontes isimli tek kişilik gösterisi ile sahne alacak. "Dolu dolu gülmece, az buçuk hüzün, biraz muzırlık, iki düm-tek, üç-beş zıplama, düşle düşünce, bolca kahkaha, işte temaşa" sloganıyla özetlenen gösteride hayata dair konuları mizahi bir dille ele alan Aktaş, eğlenceli dakikalar vadediyor.23 Şubat Perşembe - Ezgi Aktan Konserİyi ki isimli ilk albümünü geçtiğimiz yıl çıkaran Ezgi Aktan, Alternatif Sahne'nin ikinci konuğu olacak.22 Ocak 1988'de dünyaya gelen Ezgi Aktan, ortaokul ve lise yıllarında çeşitli korolarda, arkadaşlarıyla kurdukları müzik gruplarında şarkı söylemeye başlasa da ilk gerçek sahne deneyimleri ve müzikle profesyonel ilişkisi 2006 yılında İstanbul'a geldikten sonra başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okumaya başlayan Ezgi Aktan, aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nün Müzik Birimi'nde etnik müzik üzerine çalışmalara başladı. Dört yıl boyunca farklı dil ve formlarda şarkılar söylemeyi denerken aynı zamanda müzik teorisi derslerine katıldı ve özellikle Rum/Balkan müzikleri üzerine çalıştı. Ayrıca eski rembetiko taş plak kayıtlarını baz alarak sesini ve gırtlağını o yönde geliştirmek üzerine yoğunlaştı. Yine aynı yıllarda ilk stüdyo deneyimlerini Gayda İstanbul, Kardeş Türküler (Çocuk Haklı albümü) ve Ayşenur Kolivar'ın albümlerinde yapmış olduğu geri vokallerle edindi ve bu sanatçılara çeşitli konserlerde geri vokalist olarak eşlik etti. 2013'te yolunun Jehan Barbur'la kesişmesi, onun yönlendirmesi ve cesaretlendirmesi sayesinde kendi albümünü yapma fikri ile çalışmalar yaptı. Kendi şarkılarından oluşan ilk albümü "İyi ki" 2016 yılı ocak ayında çıktı.28 Şubat Salı - Mesut Süre Stand-Up Gösterisi2 metrenin üzerindeki boyu ile dikkat çeken Mesut Süre, radyo sunuculuğu ile başlayan kariyerini komedyen olarak sürdürüyor. Alternatif Sahne'nin ünlü konukların biri olan Süre, tek kişilik gösterisi ile izleyenleri gülmekten kırıp geçiriyor.Süre, ilk, ortaokul ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. Profesyonel 2. Lig basketbol takımlarında basketbol oynayan Mesut Süre, Anadolu Üniversitesi İşletme İngilizce bölümünü kazandıktan sonra, önce okul radyosunda çalışmış daha sonra Eskişehir'de çeşitli mekanlarda kendi yazdığı metinlerle gösteriler yaptı. Ekim 2007'de Rock Fm'de "Sabah Problemi" programını sundu. Bu programdan birkaç ay sonra hafta içi her sabah, 07.00 - 10.00 saatleri arasında yayınlanan "Rabarba" programını hazırlayan ve sunan Mesut Süre, İstanbul'da çeşitli mekanlarda stand-up gösterileri yapmaya devam ediyor. Süre, aynı zamanda bir süre Bloomberg HT'de yayınlanan "Stand Up Comedy" programında yer aldı. Süre, İlker Gümüşoluk ve Mustafa Kemal Ayça ile "Piyasadan Büyük Alacağımız Var" kitabını 24 Kasım 2012 tarihinde Destek Yayınevi'nden yayınladı.2 Mart Perşembe - Grup Gündoğarken Konser1982 yılında İlhan, Burhan ve Gökhan Şeşen tarafından kurulan ve Türk müzik tarihine geçen çok sayıda şarkıya imza atan Grup Gündoğarken, Alternatif Sahne'nin ünlü konuklarından.Tiyatro çalışmalarına Ferhan Şensoy'un İçinden Tramvay Geçen Şarkı, Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatro'sunun sahnelediği Aşağı Yukarı, Gereği Düşünüldü ve Hangi Yüzle isimli oyunların müziklerini yaparak ve sahnede icra ederek devam ettiren Gündoğarken, İstanbul'un çeşitli gece kulüplerinde müzik çalışmalarını sürdürdü. 1989 yılında Olacak O Kadar komedi programının jeneriğini yaptı ve grup üyeleri programda birkaç kez konuk oyuncu olarak bulundu. 1986 yılında ilk albümleri Bir Yaz Daha Bitiyor çıktı. Bu albüm özellikle Bir Yaz Daha Bitiyor, Sen Benim Şarkılarımsın ve Sarmaş Dolaş şarkılarıyla beğeni topladı. 1989 yılında Bir Günlük Aşk adlı üçüncü albümleri çıktı. Bu albümde Bahar Oldum, Hayallerimi Bırak, Güneş Buluta Girdi ve Yol Aldım Sevdalardan şarkıları çok beğenildi. Ama grup asıl çıkışını 1992'de çıkan Ankara'dan Abim Geldi albümüyle yaptı. Albümden; Gibi Gibiyim, Beni Aldatma ve albüme ismini veren Ankara'dan Abim Geldi şarkıları müzik tarihine geçti. 1998 yılında en iyi şarkılarının tekrar düzenlenmiş versiyonlarından oluşan Mest Of Gündoğarken çıktı. Sen Benim Şarkılarımsın ve daha önce Leman Sam tarafından seslendirilen Rüzgar (Bana Esmeyi Anlat) albümün öne çıkan şarkıları oldu. 2000 yılının Aralık ayında İstanbul-Atina-İstanbul çıktı. Albümde bulunan Ellerimde Çiçekler şarkısı beğenildi. 2008 yılına gelindiğinde Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen topluluğu iki kişi olarak sürdürmeye karar verdi. Hayat Bu adlı sekizinci albümleri çıktı. Grubun ilk 2 albümü aynı yıl 2 CD olarak yeniden basıldı.7 Mart Salı - Zafer Cımbıl-Gürol Ağırbaş-Burhan Şeşen KonserTürkiye'nin en iyi müzisyenlerinden olan Zafer Cımbıl, Gürol Ağırbaş ve Burhan Şeşen'in bir araya geldiği konserde eşsiz bir müzik ziyafeti dinleyicileri bekliyor olacak.9 Mart Perşembe - Ahmet Beyler KonserAhmet Beyler, progressive, Balkan, Ege esintili Türk Pop-Rock müziği yapan İstanbul merkezli bir topluluktur. Kendi deyimleriyle "Birlikte çalalım, söyleyelim, eğlenelim misyonerleri". 2009 yılında Herkes Kırmızı adıyla katıldıkları Jack Daniel's rock müzik beste yarışmasında Alper Erinç, David Barbe, Demir Demirkan, Haluk Kurosman, Hugh Cornwell ve Tolga Akyıldız'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu "Osman" adlı parçalarıyla 1. olmuşlardır. İlk albümü "Hayat Nerde"yi Pasaj Müzik'ten çıkaran Ahmet Beyler parçalarında, kah kıvrak belli Osman'ın ardına düşüp düğün dernek gezerken, kah Bizanslı veya Afrikalı İstanbullu kardeşlerini yad eder. Fethiye yollarında Jimi Hendrix'in ruhu ve muhabbetinin peşinde koşarken, bu muhabbeti bulamasa bile içi bir anda tevekkülle dolar, aldığı her nefesin onu mutluluk, teselli ve ölümsüzlük doldurduğunu hisseder. Hem bilirkişi olmamanın hafifliğini, hem hissettiği gibi yaşayamamanın ağırlığını bünyesinde birlikte taşır. Ahmet Beyler, bir yaz akşamında küçük ama musiki dolu bir evde, tüm mahallenin beraber şarkı söyleyip eğleneceği bir anın hayalini kurar.14 Mart Salı - Alpay Erdem Stand-Up GösterisiAlpay Erdem, mizah dergilerinin takipçileri tarafından yakından tanınan bir isim olarak, stand-up gösterilerinde büyük ilgi görüyor. 14 Mart akşamı da Süleymanpaşa Alternatif Sahne'de sahne alacak olan mizah üstadı, farklı mizah üslubuyla seyircilerini bekliyor.İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İlk amatör karikatürleri Leman Dergisi'nde yayınlandı. Soytarı, HBR, Maymun gibi dergilerde kısa süreli çalıştıktan sonra 1997'de L-Manyak Dergisi'nde Hasta Ruh İsmail isimli çizgi-roman karakterini çizmeye başladı. Aynı karakteri daha sonra Lombak'ta da çizmeyi sürdürdü. Hasta Ruh İsmail dışında Lombak, Kemik ve Penguen dergilerinde Top Canavarı, Şevki Teyze, Kamil Seven Adam gibi tipler çizdi, Penguen Dergisi'nde Ben köşesinde yazılar yazdı. Bu yazılarındaki mizahı kullanarak oluşturduğu stand-up gösterilerine başladı. 2008 yılında Lombak dergisinden ayrılarak karikatürist Göxel'le birlikte çıkarttıkları Cici Dergisi sadece iki sayı yayınlandıktan sonra kapandı. Halen stand-up gösterilerine devam etmekte ve Uykusuz Dergisi'nde mizah yazıları yazmaktadır. Ayrıca her pazar günü 17.15'te NTV'de "2 Teker 1 Yer" isimli bisiklet-gezi programını sunmaktadır.Hasta Ruh İsmail, 2003 yılında Getto Basın'dan kitap olarak yayınlanmıştır.16 Mart Perşembe - Dilek Karataş'la Film Okumaları Tarantino FilmleriGazi Üniversitesi Felsefe Mezunu olan Dilek Karataş, film okumaları etkinliği ile Süleymanpaşa Alternatif Sahne'nin faklı etkinliklerinden birine imza atacak. Film Arası Dergisi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü görevini sürdüren Karataş'ın söyleşisi, Tarantino filmlerine farklı bir bakış açısı ile yaklaşarak Tarantino hayranlarına keyifli bir sohbet vadediyor.21 Mart Salı - Esra Kayıkçı KonserTürk caz müzisyenleri içinde önemli bir yere sahip olan Esra Kayıkçı, ilk albümü olan ve 2016 yılında yayınlanan Bozgun Hatıra'dan şarkılarla caz severlerle buluşmak için Alternatif Sahne'ye geliyor.1999 yılında müzik teorisi ve gitar eğitimine başladı. 2002-2006 yılları arasında Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde okudu. 2003-2006 yılları arasında İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Allianoi kurtarma kazısında görev aldı. 2008 yılında Allianoi'nin sular altında kalmaması için sözleri Nilay Yılmaz'a, müziği kendisine ait olan Su Perisi Şarkısı'nı besteledi. Su Perisi Şarkısı, Allianoi'ye Mektuplar adlı kitapla birlikte CD olarak yayınlandı. Elif Çağlar ile caz vokal çalıştı. Sheila Jordan ve Mark Murphy gibi büyük isimlerin workshop'larına katıldı. 2011 yılında Akbank'ın düzenlediği "Jamzz" adlı yarışmada yarı finale kaldı. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi 11. Amatör Caz Müzisyenleri Festivali'nde sahne aldı. 2016'da aranjörlüğünü ve müzik direktörlüğünü Ercüment Orkut'un üstlendiği, şarkı sözlerini Mehmet Karadağ ile birlikte yazdığı kendi bestelerinden oluşan ilk albümü 'Bozgun Hatıra'yı Kabak & Lin Records etiketi ile yayınladı. 2016'da Angelique Kidjo'nun jüri başkanı olduğu dünyanın en prestijli yarışmalarından 50. Montreux Jazz Vokal Yarışması'nda yarı finalist olarak sahne aldı. 2017'de Mike Stern, Randy Brecker ve Lenny White'ın jüri üyeliği yaptığı Made in NY Jazz Competition Solo Vocal kategorisinde 1. oldu.23 Mart Perşembe - Gülcan Altan KonserKendi şarkılarının yanı sıra İspanyolca, Portekizce, İngilizce, Baskça, Rusça, İsveççe, Arapça, Süryanice, Ladino, Ermenice, Kürtçe, Gürcüce, Rumca, Lazca, Adigece, Abhazca, Yidişçe gibi birçok dilde şarkılar söyleyen ve dünyanın her yerinde konserler veren Gülcan Altan, akademisyenliği yanında usta bir solist olarak tanınıyor. Gülümser, Anlat ve Bir Ömür Bize Yeter isimli üç solo albümü bulunan şarkıcı, 23 Mart Perşembe saat 20'de müzikseverlerle Alternatif Sahne'de buluşacak.28 Mart Salı - İmge Mıngıroğlu Konserİmge Mıngıroğlu müzik hayatına küçük yaşlarda başladı. Müzik hayatı boyunca pek çok etkinlikte bulundu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü öğrencisi olan İmge Mıngıroğlu 3 yıl boyunca Vedat Sakman'ın vokalistliğini yaptı. Pek çok müzisyenle aynı sahneyi paylaştı. 2009 yılından itibaren kendi projesine yönelen İmge Mıngıroğlu jazz-soul/acoustic ağırlıklı projesinde klasikleşmiş ve güncel parçaları kendi tarzında yorumluyor.30 Mart Perşembe - Ozan Erkan Konser1978 İstanbul doğumlu Ozan Erkan, Türk Sanat Musikisi, Klasik Batı Müziği ve Türkçe / Yabancı Pop Müzik kültürlerinden etkilenerek geçen çocukluk yıllarının ardından 13 yaşında gitar çalmaya başlamıştır. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirip Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Bölümüne girmiş, lakin eğitim hayatına müzikle devam etmeyi tercih edip Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Caz Gitar eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi MİAM Ses Mühendisliği Yüksek Lisans eğitiminin ardından profesyonel müzik hayatına sahne / stüdyo kayıt müzisyeni ve bunun yanı sıra aranjör / prodüktör olarak devam etmiştir. Birçok farklı stilde müzik ile yurt içi ve yurt dışında sahne almış olan Ozan Erkan, kendi oluşturduğu yerel grupların yanı sıra Rafet El Roman, Yusuf Güney, Nev, Nil Karaibrahimgil, Umut Kuzey, Pilli Bebek ve Nilüfer'e sahnelerinde gitarıyla eşlik etmiştir.Son dönemde, söz, müzik, düzenleme, kayıt, miks ve prodüktörlüğünü kendi üstlendiği albümünün çalışmalarını tamamlamış ve ilk defa vokalini enstrümantalistliği ile birleştirdiği bu albümden bir single çalışması "İstanbul Bana Güzel" ve ardından da dokuz parçadan oluşan ilk solo albümü "Düşte Bir Yol" ile müzik hayatına yeni bir sayfa açmıştır.