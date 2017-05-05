05.05.2017 17:38:50

Alternatif Sahne'de eğlence devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nin açılmasının ardından oluşturulan Alternatif Sahne sanatseverlere Mayıs ayında da hizmet vermeye devam ediyor.

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Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nin açılmasının ardından oluşturulan Alternatif Sahne sanatseverlere Mayıs ayında da hizmet vermeye devam ediyor.Şubat ayında başlayan etkinlikler kapsamında ünlü müzisyenlerin yanı sıra şöhret basamaklarını tırmanan genç yetenekler, komedyenler ve sahne sanatçılarını Süleymanpaşalılar ile buluşturan Alternatif Sahne'de Mayıs ayının ilk konuğu Türkiye'de Flamenko müziğe emek vermiş müzisyenlerden biri olan Doruk Okuyucu oldu.Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde Alternatif Sahne Günleri kapsamında sahne alan Doruk Okuyucu Tekirdağlı müzikseverlere bir saati aşkın müzik ziyafeti verdi. Mayıs ayının ilk konserinin ardından ikinci konser ise Sıla Erol yönetiminde Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu 6 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de müzikseverler ile buluşacak.