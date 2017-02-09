09.02.2017 15:54:25

ALTAV ve ALTİD'den Kaymakam Harputlu'ya ziyaret

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Mustafa Harputlu'yu ziyaret etti.

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Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Mustafa Harputlu'yu ziyaret etti.Alanya Belediye Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Murat Yücel ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, beraberindeki heyetle Kaymakam Mustafa Harputlu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, Kaymakam Harputlu'ya, 30'a yakın ülkede yapılan Alanya tanıtım çalışmaları hakkında bir dosya verdi. ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili de, turizm güvenliğinden sektörün içinde bulunduğu duruma kadar ve yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.