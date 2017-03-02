03.03.2017 00:14:17

Altan Tan'dan Bahçeli'ye: Madem kardeşiz...

HDP'li Altan Tan, 'Madem kardeşiz, senin bayrağın benim bayrağım, benim bayrağım da senin bayrağındır' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Başkan Mesud Barzani'nin 26-27 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette İstanbul Atatürk Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bayrağı, Irak bayrağı ile birlikte göndere çekildi.

Barzani'nin temasları sırasında da arkasında hem Irak'In hem Kürdistan yönetiminin bayrakları vardı. Bahçeli de bu durumu grup toplantısında eleştirdi.

Konu ile ilgili Rudaw'a demeç veren HDP'li Altan Tan, şunları söyledi:

"Yunanistan, Ermenistan ve Bulgaristan'ın bayraklarından rahatsız olmayan Devlet Bahçeli, neden Kürtlerin bayrağından rahatsızsın? Neden her zaman Kürtler ve Türkler 1000 -1200 yıldır kardeş olduklarını söylüyorlar? Madem kardeşiz, senin bayrağın benim bayrağım, benim bayrağım da senin bayrağındır. Madem ki gerçekten kardeşiz bundan rahatsız olmamaları gerekir.”