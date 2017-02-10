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10.02.2017 18:52:14
Alsancak Limanı Varlık Fonu'na devredildi
İzmir Alsancak Limanı Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.
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II. Abdülhamit’in torunu Bülent Osman vefat etti
II. Abdülhamit ve Plevne kahramanı Gazi Osman paşa’nın torunlarından Bülent Osman vefat etti.
10.02.2017 19:20:13
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10.02.2017 18:41:57
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