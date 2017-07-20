21.07.2017 08:58:23

Alperen Ocakları'ndan sinagog önünde İsrail eylemi

Alperen Ocakları, İsrail'in Mescid-i Aksa’da ibadeti engellemesi ve protesto eden sivillere muamelesi sebebiyle İstanbul’da sinagog önünde eylem yaptı.

Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican açıklamasında, "Uzun zamandan beri Mescid- i Aksa'da terörist devlet İsrail kardeşlerimize zulüm yapmaktadır. Uzun yıllardan bu zamana kadar İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınmasını yasaklamıştır. Sadece yasaklamakla kalmamış, mabedimizin girişlerine x ray cihazları koyarak, Filistin'li kardeşlerimizi taciz etmektedir. Kardeşlerimiz Mescid-i Aksa'sa ibadetlerini yapamamaktadır. Bu din, inanç, ibadet özgürlüğüne ipotek koymaktır. Biz burada eylem gerçekleştiriyoruz. Siyonistler aklını başına alsınlar. Bizim kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemesinler. Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, bizde sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz. Nasıl bugün burada durduysak, yarın da geliriz. Buradan içeriye giremezsiniz" dedi.

TÜRK YAHUDİ TOPLULUĞUNDAN TEPKİ

Alperen Ocakları'nın sinagog önünde yaptığı eyleme Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'ndan tepki geldi.

​Topluluğun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam Neve Şalom sinagogumuz önünde yapılan provokatif gösteriyi kınıyor, ilgili makamlardan gereginin yapilmasini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu akşam Neve Şalom sinagogumuz önünde yapılan provokatif gösteriyi kınıyor, ilgili makamlardan gereginin yapilmasini bekliyoruz. — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) 20 Temmuz 2017



HABERE GİTMEK İÇİN FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ



